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Педагогов приглашают присоединиться к акции, посвященной Дню учителя
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Педагогов приглашают присоединиться к акции, посвященной Дню учителя

Марьяна Шевцова

Общество

В преддверии Дня учителя Городской методический центр запустил онлайн-акцию для работников сферы образования. Она проходит в рамках проекта «Классный руководитель онлайн».

Принять участие в акции «С Днем учителя, коллега!» могут учителя школ и преподаватели колледжей. Для этого необходимо сделать фотографию с коллегой, загрузить снимок в специальную форму на сайте проекта «Классный руководитель онлайн» и написать короткое поздравление.

Педагоги могут поздравить одного или нескольких своих коллег: количество фотографий от одного адресанта не ограничено. Необычные открытки будут доступны в виртуальной галерее до 7 октября включительно.

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