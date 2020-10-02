Фанаты «Спартака» объявили о разделении накануне матча с «Зенитом»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Болельщики московского «Спартака» объявили о разделении на два независимых друг от друга объединения накануне центрального матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила фанатская группировка Supporters Group в Instagram.

Болельщики данного объединения заявили, что вышли из состава «Фратрии».

— Просим впредь не отождествлять нас с данной организацией и не считать заявления и акции «Фратрии» единым мнением и позицией всех болельщиков «Спартака», — говорится в заявлении фанатов объединения Supporters Group.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в субботу, 3 октября. Обе команды с 20 очками делят первое место в чемпионате России, но клуб из Санкт-Петербурга выше по дополнительным показателям.

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