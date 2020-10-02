Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Фанаты «Спартака» объявили о разделении накануне матча с «Зенитом»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Фанаты «Спартака» объявили о разделении накануне матча с «Зенитом»

Кирилл Николаев

Спорт

Болельщики московского «Спартака» объявили о разделении на два независимых друг от друга объединения накануне центрального матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила фанатская группировка Supporters Group в Instagram.

Болельщики данного объединения заявили, что вышли из состава «Фратрии».

— Просим впредь не отождествлять нас с данной организацией и не считать заявления и акции «Фратрии» единым мнением и позицией всех болельщиков «Спартака», — говорится в заявлении фанатов объединения Supporters Group.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в субботу, 3 октября. Обе команды с 20 очками делят первое место в чемпионате России, но клуб из Санкт-Петербурга выше по дополнительным показателям.

Читайте также: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу ЛЧ

ФК «Спартак»болельщики футболаРПЛ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Все мнения
О проекте