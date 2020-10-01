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«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу ЛЧ
Фото: twitter.com / ФК «Локомотив» Москва

«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу ЛЧ

Кирилл Николаев

Спорт

Российские футбольные клубы «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в четверг, 1 октября, в Женеве.

«Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в группе F с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

Московский «Локомотив» в группе A встретится с мюнхенской «Баварией», которая является действующим победителем Лиги чемпионов. Кроме того, красно-зеленые сыграют с мадридским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом».

«Краснодару» предстоят матчи с испанской «Севильей», лондонским «Челси» и французским «Ренном». Все эти команды попали в группу E. Напомним, что команда Мурада Мусаева впервые в истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

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