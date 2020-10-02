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Въезд в Карабах из Армении на машинах ограничили с 2 октября
Фото: twitter.com/ArmenianUnified

Въезд в Карабах из Армении на машинах ограничили с 2 октября

Евгения Звощик

В мире

Въезд в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику из Армении на автомобилях ограничили с пятницы, 2 октября, из соображений безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Исключения составят перевозки, которые осуществляются для нужд армии обороны и правительства Арцаха. Также ограничения не касаются случаев исключительной необходимости, но они потребуют разрешения правительства Армении.

Данное решение об ограничении въезда вступило в силу 2 октября с 13:00 по московскому времени. Пресс-центр Службы нацбезопасности сообщил, что на въезде в Карабах установлены пункты пропуска, передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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