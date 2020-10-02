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Эрдоган жестко ответил Путину, Макрону и Трампу по ситуации в Карабахе
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган жестко ответил Путину, Макрону и Трампу по ситуации в Карабахе

Вероника Кузьминова

В мире

Вмешательство России, Франции и США в нагорнокарабахский конфликт неприемлемо. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

США, Россия и Франция, по его словам, 30 лет пренебрегали проблемой в зоне конфликта Армении и Азербайджана.

— Недопустимо, чтобы они участвовали в поиске решения по прекращению огня, — приводятся слова Эрдогана на официальном сайте главы Турции.

Главным условием завершения огня в Нагорном Карабахе он назвал уход с этой территории армянского народа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, а также американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами в Нагорном Карабахе. Они осудили эскалацию насилия, которая происходит на линии соприкосновения в зоне конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияНагорный Карабах
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