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Москва доказала российское происхождение икон, задержанных в ФРГ
Фото: facebook.com/Посольство России в ФРГ

Москва доказала российское происхождение икон, задержанных в ФРГ

Евгения Звощик

Внешняя политика

Специалисты Министерства культуры РФ представили доказательства о российском происхождении икон и предметов культа, которые были ранее задержаны таможней ФРГ. Об этом рассказали в посольстве России в Берлине в пятницу, 2 октября.

— В начале 2020 года германская сторона официально информировала посольство о принятом решении вернуть Российской Федерации более 2,9 тысячи икон и предметов сакрального значения, — пояснили в дипмиссии.

Уточняется, что в данный момент указанные предметы находятся в таможенном управлении Министерства финансов ФРГ. Данное ведомство занимается их упаковкой для последующей транспортировки в РФ. В посольстве добавили, что рассчитывают до конца 2020 года получить от германских коллег более точные сведения о готовности груза к отправке, передает РИА Новости.

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