Арестованы фигуранты дела о краже ценностей из монастыря на Валдайском озере

Фото: Пресс-центр МВД России

Фигурантов уголовного дела о краже ценностей из монастыря на Валдайском озере заключили под стражу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 2 октября.

По ее словам, дела были переданы для дальнейшего расследования в следственное управление УМВД России по Новгородской области.

Ранее правоохранители задержали двух жителей города Волхова, им предъявили обвинение в краже церковных ценностей. Кроме того, в гараже одного из фигурантов дела был обнаружен тайник. В нем представители закона обнаружили более 120 золотых ювелирных изделий, похищенных из обители. Как уточнила Ирина Волк, это были цепочки, кресты, кольца с надписью «Спаси и сохрани», подвески и другие ценности.

Архиерей Русской православной церкви, митрополит Новгородский и Старорусский Лев поблагодарил правоохранителей за проделанную работу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Ювелирные изделия на сумму 900 тысяч рублей похитили у столичной пенсионерки