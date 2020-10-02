«Пытался сделать трюк»: очевидец рассказал подробности гибели мужчины в Царицыне

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Тимуровская улица Карта всех событий

Мужчина, погибший на Тимуровской улице в районе Царицыно, пытался сделать трюк на велосипеде и сорвался с двенадцатого этажа жилого дома. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал очевидец.

Информацию о происшествии ранее распространил телеграм-канал Life Shot. По его данным, незадолго до гибели мужчина сбросил с окна кота. Затем он гонялся за соседкой с ножом. В результате женщина получила ранение и сейчас находится в больнице.

По словам местного жителя Дмитрия Обломова, перед гибелью мужчина пытался сделать трюк, похожий на сальто:

— При этом что-то кричал вслух. Разобрать, что именно, так и не удалось. Сделав несколько неаккуратных движений, он рухнул вниз. Когда оказался на земле, соседи подбежали, чтобы откачать его. Затем вызвали скорую помощь, отправили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти.

Погибший и ранее отличался неадекватным поведением, вспомнил собеседник «ВМ». По его словам,мужчина любил носить женскую одежду. Накануне трагедии он «демонстративно расхаживал в бюстгальтере по балкону».

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