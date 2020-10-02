Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Пытался сделать трюк»: очевидец рассказал подробности гибели мужчины в Царицыне
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Пытался сделать трюк»: очевидец рассказал подробности гибели мужчины в Царицыне

Рафаэль Залян

Происшествия
Россия, Москва, Тимуровская улицаКарта всех событий

Мужчина, погибший на Тимуровской улице в районе Царицыно, пытался сделать трюк на велосипеде и сорвался с двенадцатого этажа жилого дома. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал очевидец.

Информацию о происшествии ранее распространил телеграм-канал Life Shot. По его данным, незадолго до гибели мужчина сбросил с окна кота. Затем он гонялся за соседкой с ножом. В результате женщина получила ранение и сейчас находится в больнице.

По словам местного жителя Дмитрия Обломова, перед гибелью мужчина пытался сделать трюк, похожий на сальто:

— При этом что-то кричал вслух. Разобрать, что именно, так и не удалось. Сделав несколько неаккуратных движений, он рухнул вниз. Когда оказался на земле, соседи подбежали, чтобы откачать его. Затем вызвали скорую помощь, отправили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти.

Погибший и ранее отличался неадекватным поведением, вспомнил собеседник «ВМ». По его словам,мужчина любил носить женскую одежду. Накануне трагедии он «демонстративно расхаживал в бюстгальтере по балкону».

Читайте также: Ювелирные изделия на сумму 900 тысяч рублей похитили у столичной пенсионерки

смертьрайон Царицыновелосипед
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Все мнения
О проекте