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Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже более чем на рубль
Фото: pexels.com / Karolina Grabowska

Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже более чем на рубль

Юлия Захарова

Экономика

Курс доллара расчетами «завтра» вырос более чем на 1,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 2 октября.

Как уточняется, один доллар будет стоить 78,3636 рубля.

Евро же поднялся до 91,8083 рубля. Рост валюты превысил 102 копейки по отношению к результатам предыдущих торгов.

На текущей неделе евро также превышал показатель 93 рубля. Такая стоимость валюты была зафиксирована впервые с января 2016 года.

Ранее аналитик рассказал, как изменение курса валют скажется на жизни россиян. Цены на импортные товары через два–три месяца могут вырасти. Также теоретически курс может закрепиться на данных уровнях.

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