Росстат подтвердил снижение ВВП РФ во втором квартале 2020 года

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Объем валового внутреннего продукта РФ снизился во втором квартале текущего года. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в Росстате.

Как уточняется, спад составил восемь процентов. В ведомстве провели первую оценку ВВП, которая была выполнена методами использования доходов и формирования по источникам доходов.

— Объем ВВП во втором квартале 2020 года составил 23 288,2 миллиарда рублей. Физический объем ВВП сократился относительно аналогичного периода прошлого года на 8 процентов, — отметили в Росстате.

Росстат ранее подчеркивал, что устоявшиеся тенденции и соотношение макроэкономических показателей изменились во втором квартале года. Это повлияло на формирование предварительных оценок, дальнейшие же исследования позволят уточнить индекс физического объема ВВП за текущий период, передает РИА Новости.

Напомним, в августе Росстат прогнозировал падение ВВП во втором квартале 2020 года на 8,5 процента. Пояснялось, что данная оценка основана на оперативных данных по динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

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