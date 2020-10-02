Расходы на информационную безопасность в России вырастут в восемь раз

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Проект федерального бюджета предполагает увеличение финансирования мероприятий в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» в 2022 и 2023 годах в восемь раз.

Первоначально финансирование планировалось в размере миллиарда рублей ежегодно. В новой редакции проекта бюджета предлагается выделить на эти цели по восемь миллиардов рублей в год.

Это соответствует проекту паспорта федерального проекта «Информационная безопасность», представленному на заседании тематической рабочей группы 29 сентября. С 2021 по 2024 год финансирование может составить 26,3 миллиарда рублей, хотя в текущей версии документа планировалось выделить лишь 7,6 миллиарда.

Примерно половину указанных средств могут направить на создание и работу национального технологического центра внедрения методов современной криптографии — 4 и 4,2 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. В целом на центр потребуется 11,5 миллиарда рублей из бюджетных средств.

Помимо этого деньги потребуются на анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение).

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, комментируя данные сообщения, отметили, что формирование национальной программы «Цифровая экономика» продолжается, сообщают «Известия».

Ранее директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил обновленные сценарии экономического развития Рунета до конца 2020 года и спрогнозировал развитие цифровой экономики России до 2030 года.

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