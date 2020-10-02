Фотоотчеты для проверки ношения масок в транспорте введут в Подмосковье
Водителям общественного транспорта в Московской области необходимо будет каждый день предоставлять фотоотчеты для проверки соблюдения пассажирами масочного режима. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.
— Помимо ежедневных рейдов в общественном транспорте, для более оперативного контроля за соблюдением масочного режима в регионе было создано специальное мобильное приложение, — отметили в ведомстве.
Как уточняется, снимки следует загружать два раза в день: во время утреннего и вечернего часов пик.
Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова заявила, что водитель будет размещать фотографии, после чего сотрудники центра управления регионом проверят, надеты ли на пассажирах маски.
В случае игнорирования масочного режима на маршруте будет проведена выездная проверка, передает РИА Новости.
Ранее в областном минтрансе заявили, что граждан будут жестче контролировать на предмет соблюдения масочного режима в общественном транспорте.
Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.
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