Власти Москвы оценили вероятность введения ограничений для сферы торговли
Столичные власти пока не намерены вводить ограничения для торговой сферы на фоне обострения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
— Нет, пока такие ограничительные меры не рассматриваются, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24», обсуждая вероятность закрытия магазинов.
Ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.
Кроме того, жителей столицы призвали перейти на удаленную работу. Им напомнили, что в общественных местах и транспорте столицы необходимо строго соблюдать масочный и перчаточный режим.
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