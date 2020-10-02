Более 12 тысяч случаев COVID-19 выявили во Франции за сутки
За последние сутки во Франции диагностировали 12 148 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Помимо этого, в стране зарегистрировали 136 случаев смерти пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19. Также в больницы поступили 106 новых пациентов. Таким образом, общее количество госпитализированных выросло до 6758, передает Интерфакс.
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