В Турции зафиксировали за сутки 1442 случая COVID-19
Количество выявленных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в Турции за сутки выросло на 1442. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
Отмечается, что всего число заразившихся составляет 321 512 человек. Кроме того, за сутки скончались 63 больных, всего умерших — 8325.
Также за минувшие 24 часа вылечились 1506 пациентов, всего — 282 657, передает РИА Новости.
Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.
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