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Ученые назвали простой способ развить умственные способности у детей
Фото: pixabay.com

Ученые назвали простой способ развить умственные способности у детей

Юлия Курганова

Наука

Норвежские ученые из Университета естественных и технических наук назвали способ развить умственные способности у детей. Они провели исследование, где сравнили работу мозга школьников и студентов во время писания ручкой на бумаге и во время набора текста на компьютере.

Во время эксперимента детям надели на головы специальные капюшоны с электродами, с помощью которых были получены электроэнцефалограммы. Результаты исследования показали, что мозговая деятельность у участников исследования оказалась намного активнее во время письма от руки.

Ученые объяснили, что собственноручное написание слов или рисование создает в мозге больше нейронных связей, увеличивается активность в сенсомоторных частях мозга, и он становится более открытым для получения новой информации. В итоге дети лучше воспринимают новый материал и запоминают больше данных.

Один из авторов исследования Одри Ван дер Меер отметил, что в современную эпоху, где все чаще используются электронные устройства, детей необходимо учить писать или рисовать от руки, чтобы они не потеряли этот важный для мозга и развития умственных способностей навык, сообщается в журнале Frontiers in Psychology.

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