Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Назван самый сексуальный мужчина в России
Дмитрия Нагиева россияне считают самым привлекательным мужчиной / Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Назван самый сексуальный мужчина в России

Юлия Курганова

Звезды

Актер Дмитрий Нагиев оказался самым сексуальным мужчиной по итогам опроса, который проводился в Москве. Об этом 53-летний артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Жители и гости столицы определи, кого из знаменитых мужчин они считают наиболее привлекательным. В результате первенство досталось Дмитрию Нагиеву, всего же опрошенные выбирали между 40 претендентами. Суммарно поучаствовали в опросе около 2 тысяч граждан. Звезда «Физрука» оставил позади многих звезд, включая Ивана Урганта, Егора Крида, Оксиморона,Сергея Лазарева, Тимати, Филиппа Киркорова и других.

К таким результатам актер отнесся с юмором.

— Во я даю. Пытаюсь держаться так, чтобы создавалось впечатление, что я был популярен и до этого опроса. Разогрею себе, на радостях азу, — написал телеведущий.

В комментариях поклонники Нагиева отметили, что с итогами опроса согласны, так как артист действительно по сексуальности не имеет конкурентов в российском шоу-бизнесе. Другие добавили, что шоумен покоряет не только внешностью, но также харизмой и юмором.

«Я считаю, что среди этих претендентов Дмитрий вне конкуренции. Вас надо ставить в ряд с другими мужчинами, например: Антонио Бендерас, Бред Пит, Дуэйн Джонсон и т.д»; «Самая сексуальная часть в вас — это ваше чувство юмора», — написали фолловеры.

Ранее СМИ назвали двух избранниц Нагиева, которых скрывал артист.

Читайте также: «Ох уж это чувство стыда»: Дмитрий Нагиев оголил торс для селфи

опросДмитрий Нагиевсекс-символ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Все мнения
О проекте