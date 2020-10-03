Назван самый сексуальный мужчина в России

Дмитрия Нагиева россияне считают самым привлекательным мужчиной / Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актер Дмитрий Нагиев оказался самым сексуальным мужчиной по итогам опроса, который проводился в Москве. Об этом 53-летний артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Жители и гости столицы определи, кого из знаменитых мужчин они считают наиболее привлекательным. В результате первенство досталось Дмитрию Нагиеву, всего же опрошенные выбирали между 40 претендентами. Суммарно поучаствовали в опросе около 2 тысяч граждан. Звезда «Физрука» оставил позади многих звезд, включая Ивана Урганта, Егора Крида, Оксиморона,Сергея Лазарева, Тимати, Филиппа Киркорова и других.

К таким результатам актер отнесся с юмором.

— Во я даю. Пытаюсь держаться так, чтобы создавалось впечатление, что я был популярен и до этого опроса. Разогрею себе, на радостях азу, — написал телеведущий.

В комментариях поклонники Нагиева отметили, что с итогами опроса согласны, так как артист действительно по сексуальности не имеет конкурентов в российском шоу-бизнесе. Другие добавили, что шоумен покоряет не только внешностью, но также харизмой и юмором.

«Я считаю, что среди этих претендентов Дмитрий вне конкуренции. Вас надо ставить в ряд с другими мужчинами, например: Антонио Бендерас, Бред Пит, Дуэйн Джонсон и т.д»; «Самая сексуальная часть в вас — это ваше чувство юмора», — написали фолловеры.

Ранее СМИ назвали двух избранниц Нагиева, которых скрывал артист.

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