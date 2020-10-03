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Физика из Томска арестовали по делу о госизмене в пользу КНР
Фото: pixabay.com

Физика из Томска арестовали по делу о госизмене в пользу КНР

Юлия Курганова

Происшествия

Томского физика Александра Луканина арестовали по делу о государственной измене в пользу КНР. Об этом сообщило в субботу, 3 октября, ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства сказал, что данных о взятом под стражу подозреваемом нет ни в СИЗО Томска, ни в Москве.

Уточняется, что физика взяли под стражу еще 30 сентября в Томске, возможно, его уже этапировали в столицу.

— Его бывшая жена испытывает колоссальный стресс и уже четвертые сутки с момента задержания не может найти супруга ни в томском следственном изоляторе, ни в московском, — рассказал источник.

Следственные органы пока никак не прокомментировали ситуацию. Представители защиты Луканина не обладают информацией о его местонахождении.

Отмечается, что ученого подозревают в передаче в Китай секретных российских разработок по альтернативным источникам питания. 29 сентября в квартире физика прошли обыски. После чего Луканина поместили в СИЗО. Других подробностей по делу источник агентства не сообщил.

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