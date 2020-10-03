Россиянам предложили услугу «гроб на час»

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Ритуальная компания в Томске стала предлагать россиянам услугу «гроб на час». Его можно арендовать в качестве реквизита или для так называемой психологической разгрузки.

Директор фирмы Александр Шарабаев рассказал, что идея такой услуги возникла после соревнований по скоростной копке могил, когда стали поступать звонки с вопросами, можно ли арендовать гроб. Пока запросов на новую услугу около десяти. Кому-то гроб нужен для фотосессии или съемок видео. Но есть клиенты, которые арендуют гроб для психологической разгрузки. Например, один мужчина из Кемерова взял гроб на сутки.

— У кого-то семья разрушилась, ушел кто-то из близких, пропал, проблемы с работой. У нас век такой, что мужчине уже нельзя поплакаться, сказать, что ему тяжело, больно, что он устал. И это накапливается со временем. Изучают, хотят как-то преодолеть проблему, посмотреть — что-то изменится в сознании, если они представят, что вот сейчас жизнь закончится. Не все могут позволить себе недельный, месячный курс сеансов у психолога, — пояснил Шарабаев.

Стоимость аренды гроба составляет от пяти тысяч рублей в час. При заключении договора все условия проговариваются и прописываются индивидуально. Услуга предоставляется только совершеннолетним людям и после беседы с клиентами, чтобы понять, для чего им нужен гроб.

Эксперты отметили, что желание полежать в гробу не является поводом для осуждения и признаком сумасшествия. Это указывает на то, что человек хочет решить психологическую проблему.

— Это давние практики, которым 1500–2000 лет. Люди ложились в гроб, их даже зарывали на какое-то время, и переживали действительно катарсис и, условно говоря, «второе рождение». Это один из методов психопрактики для переживания измененного состояния сознания, транса и потом возврата к обычной жизни, — рассказал психолог, специалист Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Психолог, психодраматерапевт Ольга Малинина добавила, что в психотерапии часто приходится работать с темой смерти. Специалист вместе с клиентом часто приходит к разговору: «что для меня значит смерть?», «как я к этому отношусь?», «как я отношусь к тому, что уходят близкие, дорогие мне люди?», «а если я уйду?».

— В этот момент человеку может приходить осознание того, «что есть моя жизнь», «кто я в этой жизни», «что есть важного в ней», — сообщила специалист, оценивая практику полежать в гробу.

Однако она добавила, что не советует использовать подобные методы людям с сильной тревогой или в депрессии, сообщают «Известия».

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