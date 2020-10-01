Необходимы ли эзотерические подсказки, основанные на дате рождения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Врачом, артистом или бизнесменом — кем будет наш ребенок? Этот вопрос волнует многих родителей чуть ли не с момента появления на свет долгожданного чада. За помощью в последнее время стало модно обращаться к цифрам и нумерологам, которые, в свою очередь, уверяют: по имени и дате рождения можно распознать таланты и способности отпрыска и в будущем направить его в правильное русло. А еще — избежать бед и несчастий. Звучит неплохо, хотя никаких гарантий, что сказанное сбудется, конечно, никто не дает.

Запросы растут

Согласно нумерологии, эзотерическому учению о значении чисел, все мы живем в кем-то заранее заложенной программе и лишь выполняем те задачи, которые предписаны нам именем и датой рождения. Словом — мало что решаем, и от так называемого числа человека зависит, будем ли мы успешны на работе и счастливы в личной жизни, какие нас подстерегают опасности, болезни, конфликты и многое другое. Нумерологи уверяют: если вовремя расшифровать эту программу, то можно на нее воздействовать, а значит, избежать многих неприятностей и бед, заготовленных судьбой.

Доказать, что это действительно так, невозможно, но вера в магию чисел среди людей ширится и размножается. Так, по данным одной из поисковых систем, за 2017 год запрос «нумерология» пользователи вводили 200–250 тысяч раз в месяц. Зимой этого года было уже в среднем 620 тысяч запросов ежемесячно. А в июле «нумерологию» в поисковую строку вбивали почти 850 тысяч раз. И это если не брать во внимание, что многие молодые родители обращаются к нумерологам в соцсетях или по рекомендации знакомых.

Имя на удачу

Если верить нумерологам, приходить к ним за помощью лучше сразу после рождения малыша, чтобы правильно подобрать ему самое главное — имя. Так можно запрограммировать ребенку благополучное «число человека». Нумеролог с 20-летним стажем Сергей Кузнецов, автор методики, соединяющей в себе древние представления пифагорейцев о влиянии чисел на жизнь и современные взгляды о цифровой природе языка, рассказывает, что если выбрать ребенку имя в сочетании с фамилией, отчеством и датой рождения, в будущем можно избежать проблем в воспитании малыша, его общении со сверстниками, трудностей с самореализацией и даже здоровьем.

— Нельзя давать имя ребенку до того, как он родился. Он может притянуть к себе беды и негатив выбранного имени еще до своего появления на свет, — уверяет нумеролог. — Лучше всего, когда родители выбирают несколько вариантов имен, а затем мы уже считаем, какое ему подходит больше всего.

Так поступила москвичка Анна Адамова, которая стала мамой в марте этого года.

— Мы с мужем даже спустя месяц после рождения дочери так и не определились с именем для нее. Нам нравилось имя Евгения, но уверенности не было. Тогда подруга посоветовала обратиться к нумерологу, — поделилась она.

Нумеролог Ангелина сначала уточнила даты рождения всех членов семьи и попросила молодую маму рассказать, какими качествами она бы хотела наделить своего ребенка.

— Для меня были важны доброта и женственность.То есть таких запросов, как «хочу бизнесвумен или артистку, не было, — рассказала Анна.

Родителей ждал сюрприз. По словам нумеролога, имя Евгения совершенно не подходит их дочери по числу судьбы и психотипу. Оно, как уверяла специалист, подарит и без того наделенной решительностью, силой воли и правдолюбием девочке мужские черты характера. И чтобы раскрыть нежность, изящность и жизнелюбие малышки, нумеролог посоветовала подобрать для девочки более женственное имя, в котором будет присутствовать несколько букв «а». Например, Маргарита.

— Муж посмеялся, когда узнал, что я обращалась к нумерологу, но у меня осталось приятное впечатление от общения с ней. И в итоге нашу дочь мы назвали Маргаритой, — поделилась молодая мама, отметив, что нумеролог по имени Ангелина не была излишне настойчива, и решение они с мужем в итоге приняли самостоятельно.

Певцом будет

Но большинство родителей обращаются к нумерологам позже, когда встает вопрос выбора секций и кружков для малыша — плавание, танцы или астрономия? А что делать, если ему вообще ничего не интересно?

— По квадрату Пифагора можно понять: ребенок больше аналитик и стратег или ему ближе творческая сфера деятельности. Нумерология — это про сильные и слабые качества человека, — рассказывает нумеролог Влада Сафронова. — Иногда видно даже конкретный талант. Например, как-то я считала ребенка, у которого был код композитора, как у Игоря Крутого, например. Родители замечали за мальчиком, что он любит музыку, поет. Но все равно были изумлены. Это про то, что какие-то способности ребенка можно просто не заметить.

Девушка отмечает, что агрессивность, замкнутость и другие особенности ребенка, если верно расшифровать, тоже можно направить в правильное русло.

Один из самых ярких примеров, который будет понятен большинству, — голливудский актер Маколей Калкин, исполнивший роль мальчика Кевина в знаменитом фильме «Один дома».

В его квадрате Пифагора, согласно нумерологическим подсчетам, мощный код актера. Однако говорит он не только о сильном актерском таланте, но и, увы, о склонности к зависимостям. Совпадение ли, однако в карьере 39-летнего Калкина роль Кевина так и осталась самой яркой. После успеха картины юное дарование увлеклось запрещенными веществами и алкоголем, тем самым поставив крест на дальнейших успехах в киноиндустрии.

— Возможно, если бы тогда близкие актера знали о его склонности к зависимостям и приложили усилия, ему удалось бы избежать тех испытаний, что он прошел, — предположила Влада Сафронова. — Но в любом случае не всегда то, что заложено в человеке, проявляется в жизни. Многое зависит от среды, в которой он живет, от родителей, особенно на ребенка влияет мама. Например, она может усилить одни его качества и заглушить другие.

Развернуть судьбы колесо

Но поменять свое будущее, даже с точки зрения эзотерики, никогда не поздно.

— Раньше в моей жизни было много негатива. И когда я посчитал себя, то понял, что негативный код заложен в фамилии. И во всей программе был сильный фактор депрессии, проблем и смерти, — рассказывает Сергей Кузнецов. — Поэтому в 45 лет я взял фамилию матери, чтобы улучшить свою программу. И многие люди, у кого я вижу подобную историю, меняют свои имена или фамилии.

По его словам, изменив фамилию, свою судьбу в другое русло направили такие люди, как Иосиф Сталин, Владимир Ленин и другие.

— Иногда наоборот — смена фамилии или имени может ухудшить ситуацию, — предупреждает нумеролог. — Например, это может почувствовать женщина, которая после замужества взяла фамилию мужа. Однажды ко мне обратился именитый спортсмен, который с детства не общался с отцом и из-за обиды на него хотел взять фамилию отчима. Но потом от этой идеи отказался, потому что стало понятно — именно фамилия родного отца способствовала всем его успехам в спорте.

Виноваты числа

Но с точки зрения психологии тяга к нумерологии и прочей мистике среди молодых родителей объясняется просто — для снижения тревоги.

— Многие родители слишком переживают, что не справятся со своей функцией, волнуются за здоровье и счастье малыша. И ищут точки, которые, как им кажется, помогут повлиять на эти моменты, — отмечает психолог Эмилия Джавадова.

Но то, каким будет ребенок, зависит от многих факторов — генетики, воспитания, педагогов, сверстников и так далее. Также психолог объясняет такое поведение родителей идеей воплотить через чадо свои амбиции.

—Это про то, как мы накладываем проекции на детей — он должен быть успешным юристом, врачом, актером и прочее, и надеемся, что они будут такими, — объясняет Джавадова. — Это неправильно. И нумерология — не наука, нет объективных доказательств достоверности ее данных, это рулетка. Поэтому не стоит ей так доверять, можно ведь и навредить ребенку. Лучше прислушиваться и не игнорировать сигналы малыша, подстраиваться под его интересы.

В целом же с точки зрения психологии в силу чисел мы верим из-за магического мышления. С ним, объясняет Джавадова, большинству людей проще жить — нести ответственность за ошибку и неудачу можем не мы сами, а, например, цифры в таблице Пифагора.

— Знаете, это как наши предки, которые не имели такого багажа знаний, как мы, и не могли объяснить, откуда берется дождь, а потому считали, что это боги гневаются, — приводит пример психолог. — Это так называемая психология внешнего контроля — когда неудачи приписываются внешним факторам.

В любом случае верить в нумерологию или нет — дело каждого. И стать нумерологом сегодня может каждый — в столице немало школ этого профиля. Но чаще пользователи интернета самостоятельно делают расчет, таблицы Пифагора выложены на бесплатных сайтах. Но, уверяют нумерологи, правильно расшифровать данные человеку неопытному вряд ли удастся.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Сотни страниц в соцсетях ведут нумерологи, которые предлагают свои услуги. В среднем «посчитать» ребенка стоит 2 тысячи рублей. Найти числа судьбы и другие параметры для всей семьи обойдется уже в 5–7 тысяч рублей. За консультацию у нумерологов, к которым обращаются знаменитости, в среднем придется отдать от 12 тысяч рублей и больше.

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