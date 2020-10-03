Власти Нагорного Карабаха назвали число погибших азербайджанцев

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Потери армии Азербайджана в ходе боев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) превысили три тысячи человек. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян со ссылкой на данные разведки.

— Разведывательные данные свидетельствуют, что число азербайджанских жертв уже превышает три тысячи. Большая часть тел находится в нейтральной зоне, для их вывоза не предпринимается никаких шагов, — заявил он.

Погосян отметил, что, возможно, объяснить «убийства своих людей» могут только психологи.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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