Ереван сообщил о 540 погибших азербайджанских военных за сутки

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Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Азербайджан за день потерял 540 человек убитыми. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в пятницу, 2 октября.

Кроме того, он уточнил, что более 700 военных Азербайджана были ранены. Также Баку потерял 45 единиц бронетехники, шесть самолетов, три вертолета и шесть беспилотников, передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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