Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе по двум направлениям

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Вооруженное сопротивление продолжается в зоне нагорнокарабахского конфликта по двум направлениям. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Бои, по ее словам, ведутся на северном и южном направлениях. Столкновения Степанян назвала «ожесточенными и упорными».

— Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери, — цитирует Степанян РИА Новости.

Также сообщается о двух самолетах, которых сбили Вооруженные силы Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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