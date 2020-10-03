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Автомобиль вылетел на тротуар и сбил четырех пешеходов в Нижнем Тагиле
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Автомобиль вылетел на тротуар и сбил четырех пешеходов в Нижнем Тагиле

Вероника Кузьминова

Происшествия

Отечественная легковушка столкнулась с двумя иномарками в Нижнем Тагиле и вылетела на тротуар, где сбила четырех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел на пересечении улиц Пархоменко и Победы. По предварительной информации, водитель ВАЗ-1500 в состоянии алкогольного опьянения выехал на красный свет. Это привело к столкновению с автомобилями Daewoo Nexia и Skoda Rapid, после чего отечественная машина вылетела на тротуар. ВАЗ-1500 сбил пешеходов и задел припаркованную «Газель».

— По предварительной информации, были госпитализированы в медицинские учреждения для обследования и оказания медицинской помощи четыре пешехода, водитель автомобиля ВАЗ, а также пострадавший, находившийся в автомобиле «Дэу Нексия», — говорится на сайте ведомства.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.

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Свердловская областьводители и пешеходыДТП
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