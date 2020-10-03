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Следствие проверит информацию о массовой гибели морских животных на Камчатке
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Следствие проверит информацию о массовой гибели морских животных на Камчатке

Вероника Кузьминова

Происшествия

Следователи организовали проверку после появления информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в субботу, 3 октября.

По предварительным данным, морские животные погибли из-за попадания в воду Тихого океана повышенной концентрации нефтяных фенолов и углеводородов. Речь идет о районах бухт Средняя и Большая Лагерная и Малая. Уточняется, что морская вода, по предварительным данным, изменила цвет.

Специалисты взяли пробы воздуха, песка и воды, чтобы провести их анализ. Правовая оценка будет дана после получения результатов лабораторной экспертизы, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег. Позже фенол и нефтепродукты обнаружили на участках акватории Авачинского залива.

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