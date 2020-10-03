МИД Белоруссии заявил об обязательном сокращении дипперсонала Литвы и Польши в Минске

Фото: flickr.com/neontapir

Предложения Министерства иностранных дел Белоруссии о сокращении дипломатического персонала Литвы и Польши в республике являются обязательными к исполнению. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз в субботу, 3 октября.

Он отметил, что МИД несложно разъяснять, в частности Литве, некоторые дипломатические обороты и термины.

— Во-первых, сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной, — подчеркнул Глаз в комментарии агентству БелТА.

Он подчеркнул, что озвученные белорусским МИД предложения обязательны для выполнения литовским МИД.

В пятницу, 2 октября, Анатолий Глаз сообщил, что Польше и Литве предложили сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно. По его словам, сделать это необходимо до 9 октября.

В ответ на это лава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша и Литва не собираются вызывать своих послов в Белоруссии для консультаций.

Читайте также: Власти Белоруссии проведут переаккредитацию иностранных журналистов