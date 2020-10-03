Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождаются идеальные женщины

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Астрологи рассказали, что при выборе спутницы жизни некоторые мужчины обращают внимание не только на внешность и характер избранницы. Им также важен ее знак зодиака. Специалисты назвали представительниц знаков зодиака, обладающих идеальным характером.

По словам астрологов, рожденные под знаком Овна женщины уверены в себе и бесстрашны. Мужчины восхищаются ими и пытаются их завоевать.

Женщина Телец будет терпеливой женой, с ней мужчине не грозят громкие конфликты и битье посуды. Представительницы данного знака ценят спокойствие и доверие избранников друг к другу.

Скорпион является таинственным и многогранным знаком. Мужчине хочется узнать представительниц этого знака получше, по достоинству оценить их внутренний мир, передает Пятый канал.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые успешны в карьере.

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