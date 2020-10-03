Неизвестный в костюме Халка разбил звезду Трампа на «Аллее славы»

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Неизвестный мужчина, одетый как персонаж комиксов Marvel Халк, разбил звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что данный инцидент произошел в утром в пятницу, 2 октября (2 октября вечером по московскому времени). По информации СМИ, мужчина в костюме супергероя разрушил звезду главы государства с помощью кирки. Стоимость ущерба оценивается более чем в пять тысяч долларов.

В данный момент проводится расследование, полицейские пока не задержали ни одного подозреваемого. Работы по восстановлению звезды Трампа уже начались.

Напомним, Трамп был удостоен звезды на «Аллее славы» в 2007 году за участие в шоу «Ученик». Объект неоднократно подвергался нападению вандалов — его разрисовывали различными символами и несколько раз разбивали кувалдой и киркой.

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