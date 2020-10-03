Трамп опубликовал видео перед госпитализацией с COVID-19

Дональд Трамп обратился к американцам / Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа доставили в военный госпиталь в пригороде Вашингтона. Перед этим он опубликовал видеообращение в Сети.

Вертолет главы государства приземлился на лужайке перед Госпиталем имени Уолтера Рида. Одновременно с этим Трамп распространил в Twitter ролик, в котором подтвердил, что отправляется в больницу.

— Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке, — сказал американский лидер, у которого был вид, как при легком недомогании.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп переедет на несколько дней в военный госпиталь.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. Из-за болезни американский лидер отменил все очные мероприятия. По словам лечащего врача политика, последний сможет выполнять свои обязанности во время лечения.

Позже Мелания Трамп заявила, что она и ее муж чувствуют себя хорошо.

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