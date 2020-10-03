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Посвященный Бетховену поезд может появиться в метро Москвы в 2021 году
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Посвященный Бетховену поезд может появиться в метро Москвы в 2021 году

Евгения Звощик

Транспорт

Тематический поезд, посвященный немецкому композитору Людвигу ван Бетховену, может появиться в метро Москвы в знак 30-летней дружбы города с Берлином. Об этом рассказал руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин в субботу, 3 октября.

По его словам, обе столицы будут праздновать 30-летие своих отношений в следующем году. Он отметил, что обсуждал с коллегами из Сената Берлина те мероприятия, которые будут проводиться в дни Москвы в Берлине.

— Мы предложили сделать в Берлине поезд метрополитена тематический имени (композитора Петра) Чайковского, а в Москве сделать поезд имени Бетховена, — пояснил Черемин.

Он подчеркнул, что эта инициатива позволит жителям ближе познакомиться с культурой стран. Черемин также добавил, что Германия является вторым по размеру внешнеэкономическим партнером Москвы, передает РИА Новости.

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столичное метропоездМосква — Берлин
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