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Выставку «Обратная сторона метро» открыли в Центре Гиляровского Музея Москвы
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Выставку «Обратная сторона метро» открыли в Центре Гиляровского Музея Москвы

Юлия Ямпольская

Город

В Центре Гиляровского Музея Москвы открыли выставку «Обратная сторона метро». Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Там отметили, что проект был создан совместно с арт-группой «Сезон».

— В течение года художники писали картины в электродепо, подстанциях ремонтных мастерских и других невидимых обывателю объектах метрополитена, — говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут увидеть скрытую жизнь московского метро. Для них будут представлены не только закрытые места, но и они узнают о сотрудниках, которые ежедневно выполняют незаметную для жителей столицы работу.

Ранее стало известно, что бесплатные тематические лекции о покорении космоса и новая экскурсия пройдут на ВДНХ, в центре «Космонавтика и авиация» в период с 3 по 10 октября.

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