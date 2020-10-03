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СМИ сообщили о найденной самодельной бомбе в поезде в Кельне
Фото: twitter.com / Voice of Europe

СМИ сообщили о найденной самодельной бомбе в поезде в Кельне

Евгения Звощик

Происшествия

Самодельную бомбу обнаружили в поезде, стоявшем в депо вокзала в немецком Кельне. Об этом сообщает издание Bild.

Объект был найден в ночь на субботу, 3 октября. По данным СМИ, бомбу обнаружили уборщики. Прибывшая на место полиция просканировала ящик, в котором находилось устройство. Затем бомбу обезвредили на месте.

Уточняется, что это было «нетрадиционное взрыво-зажигательное устройство», якобы состоявшее из фитиля, петарды, гвоздей и винтов. Правоохранители также проверили все 27 поездов, находившихся в депо, на предмет других схожих устройств. Издание не уточняет, было ли это неудавшейся попыткой теракта.

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