СМИ сообщили о найденной самодельной бомбе в поезде в Кельне

Фото: twitter.com / Voice of Europe

Самодельную бомбу обнаружили в поезде, стоявшем в депо вокзала в немецком Кельне. Об этом сообщает издание Bild.

Объект был найден в ночь на субботу, 3 октября. По данным СМИ, бомбу обнаружили уборщики. Прибывшая на место полиция просканировала ящик, в котором находилось устройство. Затем бомбу обезвредили на месте.

Уточняется, что это было «нетрадиционное взрыво-зажигательное устройство», якобы состоявшее из фитиля, петарды, гвоздей и винтов. Правоохранители также проверили все 27 поездов, находившихся в депо, на предмет других схожих устройств. Издание не уточняет, было ли это неудавшейся попыткой теракта.

Читайте также: Прокуратура сообщила об итогах проверки нелегального хостела в столице