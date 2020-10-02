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Прокуратура сообщила об итогах проверки нелегального хостела в столице
Фото: Пресс-служба Московской прокуратуры

Прокуратура сообщила об итогах проверки нелегального хостела в столице

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Гродненская улица Карта всех событий

Правоохранители проверили информацию о работе нелегального хостела на западе столицы. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

— Кунцевская межрайонная прокуратура незамедлительно выехала на место совместно с сотрудниками полиции. В ходе проверки установлено, что собственником помещения незаконно организовано предоставление услуг по временному размещению граждан, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, в хостеле были обнаружены восемь иностранцев, их доставили в отделение полиции, чтобы провести проверку. У ряда граждан имелась временная регистрация на территории РФ, но они не проживали по указанным в документах адресам.

Прокуратура зафиксировала нарушения в вопросах пожарной безопасности и санитарных норм. В частности, в хостеле не было огнетушителей, систем пожаротушения и оповещения, планов эвакуаций. Кроме того, собственник, по предварительной информации, незаконно провел перепланировку помещения.

В ближайшее время будут приняты меры прокурорского реагирования, нарушения будут устранены.

Ранее СК заявил, что организовал проверку размещенных в Сети сведений о работе нелегального хостела на Гродненской улице в столице.

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