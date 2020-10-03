В Ереване выразили надежду, что РФ сможет принудить Турцию к миру

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для стабилизации ситуации в Нагорно-Карабахском регионе. Такое мнение выразил бывший спикер парламента непризнанной республики, советник главы парламента Армении Ашот Гулян в субботу, 3 октября.

— У России есть инструменты, возможности и рычаги для влияния в регионе, чтобы принудить Турцию к миру, — уточнил Гулян.

По его словам, действий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ не хватает для нормализации ситуации в данном регионе. Он добавил, что необходимы «более рискованные с политической точки зрения шаги», передает Интерфакс.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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