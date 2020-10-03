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Единый транспортный портал стал лучшим на конкурсе «Рейтинг Рунета 2020»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Единый транспортный портал стал лучшим на конкурсе «Рейтинг Рунета 2020»

Евгения Звощик

Город

Единый транспортный портал Москвы стал победителем конкурса «Рейтинг Рунета 2020» в категории «Порталы». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 октября.

Отмечается, что портал признали лучшим среди 27 других проектов.

— Это была долгая борьба — сам конкурс длился несколько месяцев и проходил в два этапа, — отмечается в Telegram-канале Дептранса.

Единый транспортный портал стал лучшим на конкурсе «Рейтинг Рунета 2020»Фото: Telegram-канал «Пресс-служба Дептранса»

Уточняется, что сначала оценку ставили пользователи, а после мнение высказало профессиональное жюри из представителей веб и мобильной индустрии.

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