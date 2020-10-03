Опасный детский синдром при COVID-19 выявили у взрослых

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Группа американских ученых обнаружила у взрослых пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19 острый воспалительный синдром. Ранее его находили у детей и связывали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Уточняется, что у переболевших коронавирусом взрослых людей может проявляться воспалительный синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением коронавируса у детей и подростков. В частности, у больных, которые не имели острые респираторные заболевания, возникали проблемы с сердцем и ЖКТ. Медики пояснили, что речь идет об аритмии и болях в животе.

Эксперты представили 16 таких случаев, которые зафиксировали в США и Великобритании. В ходе исследования были изучены данные пациентов в возрасте от 21 до 50 лет. У всех 16 инфицированных выявили аритмию, у 12 человек была повышенная температура и только у восьми — респираторные симптомы.

Десять пациентов из-за болезни попали в реанимацию, двое скончались. Медики пока не могут точно сказать, являются ли описанные состояния симптомами тяжелой формы COVID-19 или это так называемый постинфекционный процесс.

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