Вирусолог рассказал о вреде самолечения при коронавирусе

Болезнь / Фото: Анна Быкова

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал ФАН, что считает главной ошибкой заразившихся коронавирусом занятия самолечением.

Количество заболевших в России в последний месяц растет — за последние сутки в стране выявлено 9 859 новых случаев заболевания. Общее число заболевших в РФ превысило 1,2 млн, пишут «Невские новости». Однако не все они спешат обращаться к врачу.

— Нельзя заниматься самолечением, не нужно проходить обследования, которые не назначены врачом. Прекратите самостоятельно назначать себе антибиотики, — объяснил Викулов.

Он подчеркивает, что во время развития болезни важно все — и в том числе то, как быстро человек обратился к специалисту.

Эксперт считает, что нужно обратить особое внимание на симптомы. Если человек контактировал с заболевшим, а также если температура держится несколько дней подряд и не снижается от жаропонижающих средств, нужно не пытаться назначить себе таблетки, а обратиться к врачу.

Как пишет «Царьград», по словам эксперта Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, сейчас всем необходимо не только соблюдать масочный режим и мыть руки, но и стараться не переохлаждаться, чтобы не увеличивать риски заболеть коронавирусом.

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