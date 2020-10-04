Премьер-министр Украины сообщил об отмене пенсий гражданам через 15 лет

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Украине придется прекратить выплачивать пенсии населению уже через 15 лет. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Он пояснил, что в бюджете на пенсии гражданам просто не останется средств. Выступление премьер-министра состоялось во Львове 25 сентября.

Шмыгаль отметил, что необходимостью отказаться от выплаты денег пожилым людям станет демографическая катастрофа, которая ожидает страну. По словам главы кабинета министров, уже в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.

— Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика, — сказал премьер.

Он добавил, что государство сможет платить только «небольшую социальную пенсию». Гражданам придется самим откладывать себе деньги на старость.

Глава правительства отметил, что решить ситуацию может помочь создание накопительной пенсионной системы, передает портал Украина.ру.

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