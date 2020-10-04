Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ситуация по коронавирусной инфекции в Москве стабилизировалась, однако больницы продолжают заполняться. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 4 октября.

— Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество больных (госпитализированных — прим. «ВМ») все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, — сказал столичный мэр в беседе с телеканалом «Россия 1».

Глава города уточнил, что среди пациентов, доставленных в больницы с COVID-19, много тяжелобольных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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