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Путин поздравил сотрудников и ветеранов Байконура с 65-летием космодрома
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин поздравил сотрудников и ветеранов Байконура с 65-летием космодрома

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов космодрома Байконур с 65-летием основания комплекса. Поздравительную телеграмму разместили в Twitter-аккаунте Роскосмоса в воскресенье, 4 октября.

По словам главы государства, создание космодрома стало важной вехой в реализации космической программы страны. Президент отметил, что память о конструкторах, ученых и военных, которые развивали Байконур, навсегда останется в сердцах россиян.

— Отрадно, что вы бережете и преумножаете замечательные профессиональные традиции предшественников, многое делаете для укрепления мощного потенциала ракетно-космической отрасли нашей страны, — уточнил глава государства, обращаясь к сотрудникам Байконура.

Владимир Путин также пожелал успехов и всего самого доброго сотрудникам комплекса.

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