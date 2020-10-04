Путин поздравил сотрудников и ветеранов Байконура с 65-летием космодрома
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов космодрома Байконур с 65-летием основания комплекса. Поздравительную телеграмму разместили в Twitter-аккаунте Роскосмоса в воскресенье, 4 октября.
По словам главы государства, создание космодрома стало важной вехой в реализации космической программы страны. Президент отметил, что память о конструкторах, ученых и военных, которые развивали Байконур, навсегда останется в сердцах россиян.
— Отрадно, что вы бережете и преумножаете замечательные профессиональные традиции предшественников, многое делаете для укрепления мощного потенциала ракетно-космической отрасли нашей страны, — уточнил глава государства, обращаясь к сотрудникам Байконура.
Владимир Путин также пожелал успехов и всего самого доброго сотрудникам комплекса.
Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам космодрома #Байконур , а также жителям города в связи с 65-летием комплекса "Байконур". pic.twitter.com/2TrAFeJo5D— РОСКОСМОС (@Rogozin) October 4, 2020
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