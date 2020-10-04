Иммунолог дала советы, как справиться с мигренью

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Иммунолог Ирина Ярцева дала советы, как справиться с мигренью, в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, россиянки часто страдают головными болями, из-за того, что «все тянут на себе» и возлагают на себя решение всех проблем.

— Здесь важно, чтобы пациент соблюдал режим труда и отдыха, брал себе задачи по силам, не старался впадать в состояние самобичевания, — советует Ярцева.

Переоценка собственных сил и возможностей может привести к переутомлению, и даже к депрессии, с которой человек не в состоянии справиться самостоятельно. Немецкий психолог Лотта Винтер рассказала, как помочь близкому справиться с этим состоянием. Эксперт советует обсудить эту ситуацию в семье.

— Важно обойтись без обвинений пострадавшего. Ему следует сказать простую фразу: «Я очень беспокоюсь о тебе». Опишите изменения, которые вы наблюдали в поведении близкого человека. При этом приведите по возможности конкретные примеры, чтобы пострадавший понял, что действительно находится в беде, — уточнила Винтер.

Психолог рекомендовала, при необходимости организовать близкому человеку профессиональную помощь, но при этом не исключать его полностью из жизни семьи. Человек должен чувствовать, что многие бытовые вещи он в состоянии сделать сам, пишет Newinform.

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