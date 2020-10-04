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Врач рассказала об опасности переохлаждения организма
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач рассказала об опасности переохлаждения организма

Елена Плешивцева

Здоровье

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова рассказала об опасности переохлаждения организма в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, переохлаждение вызывает у человека активацию различных вирусов.

— Если эти инфекции будут вместе в организме, то, естественно, иммунной системе сложнее бороться. Заболевание в таком случае протекает более тяжело. Например, коронавирусная инфекция, грипп или другие не менее опасные инфекции, — уточнила Малинникова.

Эксперт напомнила, что большую роль в распространении разного рода вирусов играют температура и влажность воздуха. Осенью даже в помещении климат влажный, что способствует увеличению заболеваемости, особенно в местах скопления людей. В период обострения коронавирусной инфекции это особенно актуально.

— Что касается хронических заболеваний: наибольшую тревогу вызывают пациенты, которые страдают сахарным диабетом, ожирением, хроническими обструктивными заболеваниями легких, — перечислила заместитель главного врача по лечебным вопросам Кузбасской клинической инфекционной больницы Татьяна Бондаренко.

Врач также напомнила, что люди с онкологическими заболеваниями тяжело переносят COVID-19, информирует Newinform.

Ранее американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал, что коронавирус обладает ключевой «хитростью»: замедление реакции организма на вторжение инфекции. По мнению ученого, «хитрость» состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени, сообщает «Москва 24».

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