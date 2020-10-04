Требование русских американцев снять скандальный баннер в Нью-Йорке оставили без ответа

Фото: www.whitehouse.gov / Официальный сайт Белого дома

Требование Конгресса русских американцев (CRA) снять провокационный баннер, на котором избирателей пугают «дорогими курсами русского языка» в случае победы «неправильного» кандидата, пока так и осталось без ответа. О том, что происходит после громкого скандала, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала глава организации Наталия Сабельник.

По словам руководителя, подобная провокационная пропаганда, дискриминирующая русскоязычных жителей США, — не редкость. По ее словам, это заблаговременная попытка оправдать свой проигрыш мифом о «русском вмешательстве».

— Скорее всего, это те, кто не может согласиться, что кто-то победил в результате голосования. Ведь они всегда найдут причину, почему они не победили. Легче всего более слабому кандидату свалить проигрыш на «вмешательство», — говорит она.

Сабельник считает, что ответа на жалобу не будет, но молчать не может:

— Пока оппоненты проконсультируются с адвокатами, уже и выборы. Но мы не смогли промолчать. Другие этнические группы имеют слово, когда сталкиваются с дискриминацией.Подобные лозунги очерняют русских, которые легально живут в США. Среди нас много изобретателей, писателей, композиторов, некоторые были на военной службе в США и погибли за свободу Америки. Нельзя допускать русофобию и разжигать холодную войну, — считает она .

В США избирателей снова пугают русскими / Фото: Наталия Сабельник

Собеседница «Вечерней Москвы» пожаловалась, что к подобным вещам в Калифорнии население безразлично: в штате свои проблемы — коронавирус и пожары.

Второго октября конгресс русских американцев потребовал от компании в Нью-Йорке убрать баннер, размещенный на здании Manhattan Mini Storage. На большом экране поместили надпись «голосовать, потому что уроки русского дороги». Участники посчитали, что подобные лозунги дискредитируют русскоязычных жителей столицы США.

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