Аналитик спрогнозировал рост стоимости доллара до 80–85 рублей к концу года

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Стоимость доллара может увеличиться до 80–85 рублей к концу года. Такое предположение в воскресенье, 4 октября, сделал аналитик Марк Гойхман.

По его словам, курс доллара зависит от состояния финансовых рынков на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Также негативное положение валютного рынка обусловлено эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Кроме того, неопределенность придает заражение коронавирусом президента США Дональда Трампа.

— С такой диспозицией рубль вступает в новую неделю, находясь под давлением. Понедельник, 5 октября, тем не менее, не обещает значимых событий, какие с избытком проявились в начале месяца. И их первое воздействие во многом учтено в ценах. Так что день может быть достаточно спокойным, — отметил Гойхман.

По его словам, цена за доллар в этот день может колебаться в пределах 77,5–78,7 рубля, а цена за евро — в пределах 91,1–92,2 рубля.

К концу недели курс доллара может вырасти до 79,3 рубля, а курс евро — до 93,2 рубля. В целом динамика валюты зависит от ограничительных мер на фоне COVID-19 в мире и России. Если сценарий распространения заболевания будет пессимистичным, стоимость доллара вырастет до 80–85 рублей, сообщает «Российская газета».

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