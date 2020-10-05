Астрологи назвали знаки зодиака женщин-разлучниц

Кадр из фильма «Красотка» / Touchstone Pictures, 1990

Представительницы определенных знаков зодиака более склонны разрушать чужие семьи и уводить мужчин у жен, полагают астрологи.

В числе таких знаков зодиака называют Скорпиона. По мнению астрологов, такие дамы «окутывают» чарами мужчин, не подозревающих о грозящей их семье опасности. При этом Скорпион наносит свой удар в любой момент, когда чувствует, что теряет контроль над партнером, не оставляя ему шансов принимать собственные решения.

Женщины, рожденные под знаком Льва, легко завоевывают мужчин и разбивает их. Поскольку такие дамы привыкли быть единственными, они любыми способами готовы заставить мужчину бросить жену.

Дамы-Раки эмоциональны, харизматичны и веселы — это позволяет им очаровать любого мужчину. Кавалеры ценят легкость общения и страсть, которая уже угасла в браке, поэтому просьбу уйти из семьи воспринимают как само собой разумеющееся.

Женщина-Овен упряма и всегда добивается своих целей, чего бы ей и другим это ни стоило. Она хорошая актриса и может сыграть перед мужчиной роль нуждающейся в помощи и заботе. Когда возлюбленный оказывается на удочке, он уже не может найти в себе сил оставить любовницу, сообщает «Пятый канал».

Ранее были названы знаки зодиака, представительницы которых обладают развитой интуицией.

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