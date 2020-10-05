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Эксперт перечислила выражения, провоцирующие агрессию
Фото: pexels.com

Эксперт перечислила выражения, провоцирующие агрессию

Татьяна Плотникова

Общество

Бихевиорист (специалист в сфере поведения человека) Светлана Пешенькова рассказала, каких фраз и оборотов в речи стоит избегать, чтобы не вызывать у собеседника агрессию.

По словам специалиста, такие выражения можно разделить на несколько категорий. В первую она включила манипулятивные фразы, при помощи которых собеседники пытаются подавить друг друга. Это вызывает ощущение вины и дискомфорта, причем человек может не понимать причину их появления.

К таким выражениям относятся сравнительные в пользу другого человека с попыткой надавить на совесть или жалость.

— У Леня отчет был лучше, но и тебе тоже спасибо, — привела пример Пешенькова.

Вторая категория вызывающих агрессию выражений включает обороты, содержащие непрошенные советы вкупе с обвинениями. Они зачастую сопровождаются фразами «Ты должен», «Обязан поменять», а также вопросительные «Почему ты не….».

Чтобы избежать агрессии, специалист рекомендует сначала сообщить о своем намерении высказать мнение и узнать, готов и хочет ли собеседник его услышать. Кроме того, следует формулировать через «себя»: «Мне кажется», «Будет другой результат, если…», цитирует Пешенькову «Пятый канал».

Ранее психолог дала советы, как развить уверенность в себе.

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