Медики Москвы начнут лечить COVID-19 по единому стандарту

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Клинический комитет по коронавирусу согласовал подход к лечению коронавируса в столичных больницах. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 5 октября.

Эксперты, по ее словам, собрали в единый стандарт лучшие методики, которые уже показали свою эффективность. Заммэра уверена, новый подход к лечению поможет комплексно улучшить состояние пациентов.

— Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Тактика лечения пациентов подбирается медиками в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания, — приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

В первую неделю болезни пациента врачи будут проводить противовирусную терапию. На второй стадии, которая начнется после этого, возможен прием антикоагулянтов для уменьшения вероятности образования тромбов. Если через две недели с момента лечения пациент не выздоровел, врачи переходят к третьему этапу. Его обязательные условия — антибактериальная терапия и прием антикоагулянтов. Также могут назначить переливание донорской плазмы или лечение в барокамере.

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