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Коронавирус выявили у 10 888 человек в России за сутки
ORL_5204.JPG / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 10 888 человек в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

За минувшие сутки в России выявили 10 888 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 5 октября.

Пациенты с коронавирусом были выявлены в 84 регионах РФ. Из них 26,3 процента не имели клинических проявлений инфекции.

Коронавирус выявили у 10 888 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За сутки зафиксировали 117 летальных случаев, полностью выздоровел от COVID-19 3181 человек.

Таким образом, число выявленных случаев инфекции в России увеличилось до 1 225 889. За все время пандемии в стране умерло 21 475 человек, выздоровело — 982 324 человека.

Коронавирус выявили у 10 888 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

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