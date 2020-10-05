Коронавирус выявили у 10 888 человек в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 10 888 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 5 октября.
Пациенты с коронавирусом были выявлены в 84 регионах РФ. Из них 26,3 процента не имели клинических проявлений инфекции.
За сутки зафиксировали 117 летальных случаев, полностью выздоровел от COVID-19 3181 человек.
Таким образом, число выявленных случаев инфекции в России увеличилось до 1 225 889. За все время пандемии в стране умерло 21 475 человек, выздоровело — 982 324 человека.
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