Губернатор Омска заболел коронавирусом
Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона сообщил на своей странице соцсети Instagram в понедельник, 5 октября.
По словам губернатора, болезнь у него протекает бессимптомно.
— Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат, — уточнил Бурков.
Он отметил, что будет продолжать работу в дистанционном режиме, участия в мероприятиях пока отложены.
Губернатор призвал граждан придерживаться санитарных мер — носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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