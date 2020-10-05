Вирусолог назвал сроки возможного повторного заражения COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у переболевших пациентов сохраняется на протяжении полугода, после этого есть риск заболеть COVID-19 снова. Об этом рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.
Он отметил, что на протяжении 3–4 месяцев после выздоровления от коронавируса у людей постепенно снижается число антител в организме, пока они не исчезают полностью. После шести месяцев с момента выздоровления иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.
— Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения, — сказал врач.
По его словам, увеличение числа пациентов с коронавирусом не поможет сформировать коллективный иммунитет к инфекции, сообщает Ura.ru.
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